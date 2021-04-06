شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف رحلات فلاي دبي إلى أسمرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استأنفت فلاي دبي رحلاتها إلى العاصمة الإريترية أسمرة برحلة واحد أسبوعياً. تبدأ الرحلات إلى أسمرة اعتباراً من 15 إبريل من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي إلى مطار أسمرة الدولي.

ومع إعادة إطلاق الرحلات إلى أسمرة، زادت فلاي دبي عملياتها بشكل مضطرد؛ حيث أعلنت مؤخراً عن بدء الرحلات إلى عدد من الوجهات بما في ذلك الدوحة وإسطنبول وجزر المالديف، إضافة إلى الوجهات الجديدة مثل مالطا وتل أبيب وتيرانا.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «نواصل إعادة فتح الوجهات على شبكتنا ونتطلع إلى توفير الراحة للمسافرين عبر رحلات الطيران المباشرة إلى دبي».

من جهته قال سودهير سريدهاران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: «يسعدنا إعادة إطلاق عملياتنا إلى إريتريا بينما نواصل تقديم خدمات سفر مريحة وموثوقة بين البلدين. نرحب بمسافرينا من أسمرة مرة أخرى على متن رحلاتنا أثناء سفرهم إلى دبي وخارجها على شبكتنا المتنامية».