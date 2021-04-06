شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قطاعات تصعد بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء على رأسها الخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر
كما تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.05%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 0.88%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والعقارات بنسبة 0.52%، 0.41%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.26%.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 499 مليون ورقة مالية بقيمة 916 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.4 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.26%، والعرب على 8.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.22% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.77%.
ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 28.5 مليون جنيه، 68 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 37.5 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 22.6 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، على التوالي.
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12631 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3945 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2750 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1261 نقطة.
وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.