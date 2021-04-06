شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قطاعات تصعد بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء على رأسها الخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.47%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والبنوك بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.83%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.53%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.41%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.3%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.24%.

كما تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.05%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 0.88%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والعقارات بنسبة 0.52%، 0.41%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.26%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا بعد هبوط 4 جلسات متتالية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 لليوم الخامس على التوالي، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 637.895 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 499 مليون ورقة مالية بقيمة 916 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.4 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.26%، والعرب على 8.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.22% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.77%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 28.5 مليون جنيه، 68 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 37.5 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 22.6 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12631 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3945 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2750 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1261 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.