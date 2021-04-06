شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه قبيل بيانات معهد البترول الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وحافظت على مكاسبها قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، وسوف تصدر البيانات الرسمية غدا الأربعاء.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.3 نقطة.



واستعابت الأسواق ما أعلنه تحالف "أوبك بلس" من قرار بزيادة إنتاج النفط تدريجيا خلال الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز، كما أعلنت السعودية وقف الخفض الطوعي لإنتاجها.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 16:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 59.8 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 60.9 دولار وأقل سعر عند 58.6 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.8% إلى 63.2 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 64.2 دولار وأقل سعر عند 62.1 دولار.