شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستقر إيجابياً عقب قرار البنك المركزي بشأن الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور قرار البنك المركزي بخصوص السياسة النقدية.



وفي خطوة متوقعة، أبقى البنك المركزي الأسترالي على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير مع استمرار جهود البنك في مكافحة تداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد.



وكشف البنك المركزي في بيانه عن أنه يراقب بشكل مكثف التطورات في سوق الإسكان على خلفية البيانات الصادرة في الآونة الأخيرة، والتي أظهرت ارتفاع قيمة المنازل بنسبة 2.8% في شهر مارس/آذار، وهي أكبر زيادة شهرية في 32 عاماً.



وشدد محافظ البنك المركزي "فيليب لو" على أن البنك سيتابع كافة التطورات عن كثب في سوق الإسكان لكونه يؤثر بشكل كبير في قرارات السياسة النقدية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:37 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 0.7655، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7662 في حين سجل أقل سعر عند 0.7606.