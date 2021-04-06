شكرا لقرائتكم خبر عن «الدار» تطلق مشروع «نويا فيفا» على جزيرة ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الدار العقارية عن إطلاق مشروع «نويا فيفا» ليكون بمثابة المرحلة الثانية من مشروع «نويا» السكني على جزيرة ياس، والوحدات متاحة للتملّك الحرّ. وسيضيف «نويا فيفا» 480 وحدة سكنية، تشمل فللاً تضم أربع غرف نوم، ومنازل «تاون هاوس» بغرفتين أو ثلاث غرف نوم.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: يعكس النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع «نويا» قوة ومرونة سوق العقارات في أبوظبي، والجاذبية المتنامية لجزيرة ياس التي تُعد واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للعيش والترفيه في العاصمة. وقد حرصنا على تصميم مختلف جوانب مشروع «نويا فيفا»، بدءاً من مخططات المنازل وتصاميم المساحات المجتمعية الخارجية، بكل عناية استجابةً للمتطلبات المتغيرة لعملائنا.

ومن المقرر بدء أعمال إنشاء «نويا فيفا» في الربع الأخير من عام 2021، مع توقعات ببدء تسليم الوحدات في الربع الأول من 2024.