شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «جي إف إتش» تقر توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية الاختتام الناجح لاجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية اللذين تم عقدهما افتراضياً، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية العادية موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 42 مليون دولار أمريكي، شملت أرباحاً نقدية لجميع الأسهم العادية، بإستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 1.86% من القيمة الاسمية للسهم (ما يعادل 0.0049 دولار، 0.0181 درهم)، بإجمالي 17 مليون دولار، وأسهم منحة لجميع الأسهم العادية بنسبة 2.56% من القيمة الإسمية للسهم (سهم واحد لكي 39.03 سهم من الأسهم المملوكة)، بما يعادل 25 مليون دولار أمريكي. كما صادق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة أعمال المجموعة خلال السنة المالية 2020، إعادة تعيين المدقق الخارجي للمجموعة لعام 2021 وتوصية مجلس الإدارة الخاصة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.

كما صادق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على خفض رأسمال المجموعة بإلغاء أسهم خزينة يصل مجموعها بحد أقصى إلى 141,335,000 سهم تساوي قيمتها ما يصل إلى 37.45 مليون دولار، وذلك نتيجة لإلغاء اتفاقية صانع السوق خاضعاً لموافقة الجهات الرقابية المختصة. كما وافق المساهمون على زيادة رأسمال المجموعة من 975.64 مليون دولار إلى 1.64 مليار دولار نتيجة لإضافة أسهم منحة يصل مجموعها إلى 94,339,623 سهم خاضعاَ لموافقة مصرف البحرين المركزي.

وصرح هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، «نحن مسرورون بموافقة السادة المساهمين على توزيع أرباح مجزية من قبل المجموعة، بالرغم من الأحداث غير المسبوقة التي سادت خلال السنة المالية 2020 والمناخ التشغيلي الصعب الذي لم يشهده العالم من قبل جراء انتشار الوباء. مما لا شك فيه أن المقومات القوية للمجموعة واستراتيجيتها الهادفة ونجاحنا في تنويع أنشطة أعمالنا ومصادر الدخل بالمجموعة قد مكنتنا من مواجهة التحديات خلال 2020 بكفاءة وفعالية. نحن فخورون بقدرة جي إف إتش على مواصلة صمودها ومرونتها في تحقيق القيمة مهما كان حجم التحديات والظروف. أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى السادة المساهمين لدعمهم المستمر وأتطلع إلى البناء على الزخم الذي تحقق عبر العام الماضي والخطوات الحاسمة التي اتخذناها حتى الآن في عام 2021»