شكرا لقرائتكم خبر عن شراء انتقائي يدعم الأسهم.. و«العالمية» يواصل التحليق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حافظت مؤشرات الأسهم المحلية على إغلاقاتها الخضراء، الثلاثاء، بالرغم من تذبذب أداء «القيادية» في البنوك والعقار، ليعزز سوق أبوظبي ارتفاعه فوق 6000 نقطة بعد ارتفاع مؤشره 1.08%، بينما استقر مؤشر سوق دبي عند مستواه السابق.

وتلقى سوق العاصمة دعماً رئيسياً من سهم «العالمية القابضة» الذي واصل التحليق عند مستوى 84.5 درهم من خلال ارتفاعه 12.82% علماً بأن السهم كسر خلال الجلسة حاجز ال85 درهماً، وخطف سيولة قدرها 176.5 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تماسك «إعمار العقارية» بمؤشر السوق من خلال ارتفاعه 0.27% إلى مستوى 3.61 درهم، وتصدر التداولات قرب 42 مليون درهم.

كما تلقى سوق دبي دعماً من أسهم دفاعية لاسيما «العربية للطيران» و«أرامكس» بارتفاعهما 2.4% و 0.98% على التوالي.

وحصدت الأسهم سيولة قدرها 967.36 مليون درهم، منها 810.96 مليون درهم في سوق أبوظبي و156.4 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 241.78 مليون سهم، توزعت بواقع 147.78 مليون سهم في أبوظبي، و94 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 26 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 4788 صفقة.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.08% عند مستوى 6080.5 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار والصناعة والسلع.

وارتفع قطاع الاستثمار 11.81% بفعل المكاسب القوية ل«العالمية القابضة» بنسبة 12.82% رغم نزول «إشراق» 0.32% واستقر «الواحة كابيتال» من دون تغيير.

كما ارتفع قطاع السلع 2.2% مع ارتفاع «أغذية» 2.44%.

وفي المقابل، انخفض قطاع البنوك 0.34% نتيجة انخفاض «أبوظبي الأول» 0.41% و«أبوظبي التجاري» 0.66% رغم ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.39%.

وهبط قطاع الاتصالات 0.27% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما انخفض قطاع العقار 0.91% متأثراً بانخفاض «الدار» 0.8% و«رأس الخيمة العقارية» 2.9%.

ونزل قطاع الطاقة 0.32% نتيجة نزول «أدنوك للتوزيع» 0.2% و«طاقة» 1.45% مع استقرار «دانة غاز» من دون تغيير.

سوق دبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق دبي هامشياً 0.03% عند مستوى 2574 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والنقل والاستثمار والتأمين والخدمات.

وصعد قطاع العقار 0.16% مع صعود «إعمار العقارية» 0.27% و«إعمار مولز» 0.58% و«ديار» 0.37% فيما نزل «إعمار للتطوير» 1.2% و«الاتحاد العقارية» 0.37%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.7% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.61% و«دبي المالي» 0.96% فيما استقر «شعاع كابيتال» من دون تغيير.

وزاد قطاع النقل 1.58% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 2.4% و«أرامكس» 0.98% و«الخليج للملاحة» 1.47%.

وعلى العكس، نزل قطاع البنوك 0.5% متأثراً بنزول «دبي الإسلامي» 1.07% أمام استقرار «الإمارات دبي الوطني».

توجه السيولة

وتصدّر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 41.67 مليون درهم مغلقاً عند 3.61 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 38.4 مليون درهم وأغلق عند مستوى 4.6 درهم، ثم «أرامكس» بسيولة قدرها 12.85 مليون درهم ليغلق عند 4.09 درهم.

وفي سوق العاصمة، تصدر التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 190.8 مليون درهم مغلقاً عند 14.48 درهم، تلاه «الدار العقارية» باستقطابه 185.5 مليون درهم وإغلاقه عند 3.67 درهم، ثم«العالمية القابضة» بتداولات بلغت 176.5 مليون درهم ليغلق عند 84.5 درهم.

وسجل «دار التكافل» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 3.88% مغلقاً عند 1.07 درهم، بينما سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 9.96% ليغلق عند 7.41 درهم.

وكان في مقدمة المرتفعة بسوق أبوظبي «العالمية القابضة» بنسبة 12.82% مغلقاً عند 84.5 درهم، وفي المقابل كان في مقدمة المتراجعة «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 2.88% إلى 0.505 درهم.

الجنسيات

وفي ما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 156.26 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.91 مليون درهم محصلة شراء العرب، و154.35 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 156.26 مليون درهم محصلة بيع، منها 3.56 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و152.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 27.1 مليون درهم محصلة شراء، منها 26.3 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و790 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 27.1 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 10.6 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و16.4 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 50.38 مليون درهم محصلة بيع، منها 27.1 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و23.25 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 50.8 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 27.1 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و23.25 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.