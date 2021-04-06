شكرا لقرائتكم خبر عن «بروج» تحقق 29.1 مليون دولار أرباحاً معدلة في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أعلنت اليوم شركة «بروج للطاقة» عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، 2020، فقد سجلت إيرادات بلغت 41.8 مليون دولار في عام 2020 وصافي دخل قدره 17.2 مليون دولار في عام 2020.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29.1 مليون دولار في نهاية عام 2020.

وقال نيكولاس إل باردينكوبر الرئيس التنفيذي لشركة «بروج للطاقة» و «بروج للاستثمارات البترولية والغاز»: «في عام 2020:»واصلنا تشغيل المرحلة الأولى من خطتنا التشغيلية بطاقتها كاملة ما أدى إلى تحقيق هوامش ربح عالية خلال العام. إن هذا القطاع لايزال يحظى بأهمية استراتيجية كبيرة في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يدعم توفر هذا النوع من البنية التحتية واحتياجات التخزين طلب صناعات النفط والمشتقات البترولية، ويعزز أداء وعمل السوق بكل كفاءة، وكذلك خلال العام تمكنا أيضًا من إكمال إصدار 200 مليون دولار من عائدات طرح السندات الذي أتاح لنا توفر رأس المال اللازم التي ستساعدنا في الانتقال إلى المرحلة الثانية وبدأ العمل بها «.

وتابع: «نتوقع أن تكون المرحلة الثانية جاهزة للعمل بكامل طاقتها في الأسابيع المقبلة، حيث تم التعاقد على المرحلة الثانية بالكامل وبعد الانتهاء منها سيتم توسيع سعتنا التخزينية بحوالي 600,000 متر مكعب، أي ما يعادل 3.8 مليون برميل، وبالتالي وبهذه الزياده المتوقعه بما يقارب مليون متر مكعب أو مايعادل 6.3 مليون برميل، سوف نكون ثاني أكبر مشغل تخزيني مستقل في اماره الفجيرة».