شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي لبناء السفن» تجدد عقداً هاماً وتتوقع الفوز بآخر كبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد خالد عمر البريكي رئيس مجلس إدارة شركة «أبوظبي لبناء السفن» أن الوضع العام للشركة في تحسن مستمر، مع قيام الشركة بتجديد عقد مهم لخدمات الدعم العسكري من القيادة العامة للقوات المسلحة حتى ديسمبر 2022.

وأكد البريكي قيام الشركة خلال العام الماضي بتطوير حافظة مشاريع صناعية، تتكون من نماذج أولية وتصاميم تم تطويرها محلياً، وقد لاقت تفاعلاً إيجابياً لدى عرضها في معرضي آيديكس ونافدكس 2021.

وأوضح البريكي في رسالة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الشركة تلقت خطاب ترسية على أمل أن يكون أضخم عقد في تاريخ الشركة، مشيراً إلى أنه وبالرغم من تكبد الشركة لخسارة صافية 21.7 مليون درهم للعام المالي، يعتبر مخيباً للآمال، لكن يبقى ذلك دون الخسارة الصافية بمقدار 53 مليون درهم المعلنة في الربع الثالث لعام 2020.

وأشار إلى أنه في تلك المرحلة فاقت الخسارة التراكمية للشركة 50% من رأسمال الأسهم، منوهاً بأن ما يدعو للتفاؤل أن الوضع تلاشى مع نهاية العام، كما أن مجلس الإدارة بصدد عرض مقترح للمساهمين في الاجتماع العام، للتعامل مع الخسارة التراكمية التي تبلغ الآن 81.4 مليون درهم.

وبين البريكي أنه خلال العام المالي اتخذت الإدارة التدابير الإصلاحية الضرورية التي أسهمت في تقليص التكاليف الأساسية للشركة، متوقعاً أن يكون للمخرجات الإيجابية لهذه التدابير، وكذلك العقود الجديدة التي تم إبرامها في عام 2020، مردود مثمر وفعال على المحصلة النهائية للشركة في العام الحالي.