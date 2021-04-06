شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد غرف الإمارات يبحث مع سفير اليونان التعاون التجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اجتمع محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف الإمارات مع ديونيزيوس زويس سفير الجمهورية اليونانية لدى دولة الإمارات في مقر مبنى «غرفة أبوظبي»، وذلك بحضور محمد هلال المهيري مدير عام «غرفة أبوظبي»، و عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام «غرفة أبوظبي»، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص لدى الجانبين.

وأشاد الرميثي بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اليونانية، التي تشهد تطوراً وتفاعلاً مستمراً، خاصة في ظل وجود التمثيل السياسي والاقتصادي القوي بين البلدين الصديقين، مثمناً الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزيز الفر ص الاستثمارية والمشروعات الثنائية المشتركة بينهما، ولاسيما في مجالات الصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية والبنية الأساسية، ومجالا ت النقل، والسياحة والاتصالات.

وأكد السفير اليوناني حرص بلاده على تكثيف مستويات التعاون الاقتصادي الذي من شأنه أن يرتقي بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين إلى آفاق أرحب، مثمناً جهود اتحاد غرف الإمارات في دفع مجالات العمل التجاري والاستثماري بما يحقق الأهداف المرجوة والمصالح المشتركة بين البلدين.