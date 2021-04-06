شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات الصكوك الوطنية ترتفع 13% إلى 8.8 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استطاعت شركة «الصكوك الوطنية» شركة الادخار والاستثمار المالية المملوكة من قبل «مؤسسة دبي للاستثمار» الذراع الاستثمارية لحكومة دبي تحقيق نتائج مميزة في عام 2020 رغم جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.

وبحسب الأرقام التي نشرتها الشركة، فإن استثمارات «الصكوك الوطنية» ارتفعت بنسبة 13% في 2020 لتصل قيمتها إلى 8.8 مليار درهم، ارتفاعاً من 7.8 مليار درهم قيمة الاستثمارات في 2019.

وبلغت نسبة العائدات لحملة الصكوك التي تزيد عن مليون درهم معدل يصل إلى 2.95%، في حين بلغت نسبة العائدات للحسابات التي تتراوح بين 350 ألف وأقل من مليون درهم، معدل يصل إلى 2.45%.

أما الحسابات التي تتراوح قيمتها بين 150 ألف درهم، و350 ألف درهم، فتراوحت بمعدل يصل إلى 1.80%. والحسابات التي تترواح قيمتها بين 100 ألف درهم و150 ألف درهم فتراوحت بمعدل يصل إلى 1%، في حين تراوحت العائدات على الأرباح للحسابات بين 5 آلاف درهم و100 ألف درهم بمعدل يصل إلى 0.85%. إضافة إلى التأهل إلى أغنى برنامج للمكافآت في الدولة البالغ قيمته حوالي 35 مليون درهم والتي وزعت في 2020 (من أموال المضارب الخاصة).