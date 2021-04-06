شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة أبوظبي» تبحث مع حاكم أتشيه الإندونيسية التعاون التجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة أبوظبي في مقر مبنى الغرفة، نوفا إريانسياه حاكم محافظة أتشيه بجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له، وذلك بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الاقتصادي بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص لدى الجانبين، كما تم استعراض أهمية العمل المشترك لتوطيد الروابط التجارية، والتعريف بالفرص الاستثمارية في أهم القطاعات الاستراتيجية في جمهورية إندونيسيا، وفي محافظة أتشيه على وجه الخصوص.

وأكد محمد ثاني الرميثي رئيس غرفة أبوظبي حرص الغرفة على تكثيف التعاون المتبادل وتقديم الخدمات الممكنة كافة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم عقد الشراكات وإقامة المشاريع الحيوية بين بيئة الأعمال والقطاع الخاص وجذب المستثمرين واطلاعهم على مناخات الاستثمار المجدية والواعدة لاسيما في قطاع الزراعة وصناعة الأخشاب والسياحة والطاقة المتجددة.

وأعرب نوفا إريانسياه عن سعادته بزيارة مقر غرفة أبوظبي، مثمناً استعداد الغرفة لتنسيق الأعمال ومد جسور التعاون التجاري المشترك مع غرفة تجارة وصناعة أتشيه في إندونيسيا، ومبدياً اهتمامه بتكثيف الأعمال لزيادة معدلات التبادل التجاري والتعرف على القطاعات والأنشطة التجارية المهمة والتي تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لكلا البلدين الصديقين.