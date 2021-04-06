شكرا لقرائتكم خبر عن «خزانة الجاحظ» تستعيد مكانتها الثقافية وسط عمّان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

بعد تعرضها لحوادث أتت على أجزاء منها استعادت مكتبة «خزانة الجاحظ» مكانتها أخيراً بوصفها أحد أبرز المعالم الثقافية في مدخل شارع بسمان العتيق وسط العاصمة الأردنية عمّان.

ومندوباً عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، افتتح علي العايد وزير الثقافة الأردني، الثلاثاء، المكتبة التي تقع على رصيف يتوسط مفرق طرق في المنطقة القديمة.

ويعد استعادة المكتبة التي تأخذ شكل «كشك» متطور في قالب هندسي جمالي نشاطها حدثاً منتظراً بين مثقفين ومرتادين اعتادوا زيارتها قبل مواجهتها لأضرار جسيمة بينها تلف إصدارات بسبب مياه الأمطار ثم تعرضها لحريق كبير قبل نحو ثلاث سنوات أتى على مئات المحتويات بعضها نادر ووفاة صاحبها «الورّاق» هشام المعايطة بعدها إثر حادث سير.

وقال العايد بعد تدشين التجهيز الجديد: المكتبة تشكل رمزاً ثقافياً في عمّان وتسهم بشكل مباشر في حركة التنوير من خلال موقعها المهم الذي يتوسط قلب العاصمة الأردنية وتاريخها الممتد لأكثر من 100 عام.

وأكد القائم على المكتبة شاهين المعايطة مواصلة حضورها بعد توارثها من الجد إلى الأب حتى الابن وانتقالاً للحفيد وتنقلها بين القدس وبغداد وعمّان ومحافظات أردنية وتشجيعها على الاستعارة إضافة إلى الشراء لتحفيز القراءة.

وتولت جامعة الزيتونة الأردنية إعادة تأهيل المكتبة وتحديثها على مدى شهور بالتعاون مع متطوعين.