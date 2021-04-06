شكرا لقرائتكم خبر عن «عنابة» و«متعب» يحصدان كأس وبندقية المحليات في رابع أيام ختامي المرموم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

شهدت تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم، ظهر الثلاثاء تحديات رموز اليذاع لهجن أبناء القبائل وذلك ضمن المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 بالمرموم، والتي أقيمت على مدار ستة أشواط بواقع رمزين للمفتوح ورمزين للمحليات ومثلهما للإنتاج، بالإضافة إلى إثني عشر شوطاً للسيارات، وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتتويج الفائزين بالرموز.

وانتزع محمد عتيق زيتون المهيري كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم لليذاع البكار المفتوح بعد أن أبلت «العنود» بلاءً حسناً في أقوى الأشواط وتمكنت من الظفر بالصدارة في توقيت بلغ 8:53:9 دقائق.

وتمكن شعار مرغم من الظفر ببندقية اليذاع الجعدان المفتوح بعد أن نجح «مهندس» المملوك لحمد راشد حمد غدير الكتبي في الحصول على صدارة الشوط الثالث في توقيت استثنائي بلغ 8:46:9 دقيقة.

وحصل ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم لليذاع البكار المحليات بعد أن قدم «عنابة» على المقدمة في الشوط الرئيسي 8:53:0 دقيقة.

وصعد شعار محمد حمد كردوس العامري إلى منصات التتويج عن طريق «متعب» الذي ظفر بالمركز الأول في الشوط الرئيسي لليذاع الجعدان المحليات بعد أن وصل لخط النهاية في 8:57:3 دقيقة.

ونجحت «مشهورة» المملوكة لمحمد سالم علي حمد الأنقح في التألق والإبداع في الشوط الرئيسي لليذاع البكار المفتوح للإنتاج، وتمكنت من قلب جميع الموازين واستحقت الحصول على الكأس الغالي في 8:53:3 دقيقة.

وجاء «غرياف» بشعار سالم سعيد منانة الكتبي بكل عنفوان ليضع بصمته في الشوط الرئيسي لليذاع الجعدان المفتوح «إنتاج» ويهدي مالكه الناموس الغالي والبندقية في 8:52:3 دقيقة.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 24 شوطاً في سن اليذاع بواقع ثمانية عشر شوطاً للسيارات وستة أشواط نقدية، وخصصت الأشواط الثمانية الأولى للهجن من إنتاج أبناء القبائل والتي كان أولها والمخصص لليذاع البكار المحليات للإنتاج من نصيب «راهية» بشعار سعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي في 9:06:2 دقيقة.

وسجلت «خيرة» ناموس الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات للإنتاج باسم مالكها فهيد سالم علي حمد الأنقح في 9:03:9 دقيقة.

وظفر «مياس» بقمة الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات للإنتاج ليهدي مالكه عتيق سالم جعروف الزرعي السيارة في 9:10:5 دقيقة.

وأنهى «جرمل» لخالد حميد حارب المهيري رحلة الستة كيلومترات في زمن بلغ 9:09:1 دقيقة ليكسب صدارة الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات للإنتاج.

وتقام في الفترتين الصباحية والمسائية اليوم الأربعاء تحديات اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان ختامي المرموم، وتشهد الفترة المسائية منافسة ساخنة على 4 رموز مهمة لليذاع على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى إثنا عشر شوطاً للسيارات، بينما تقام في الفترة الصباحية 16 شوطاً للسيارات وذلك لمسافة ستة كيلومترات.