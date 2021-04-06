شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للمتاحف» تنظم «دلالات من الرموز التراثية» في «بيت النابودة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم هيئة الشارقة للمتاحف فعالية بعنوان «دلالات من الرموز التراثية» في متحف «بيت النابودة» خلال الفترة بين 8 و10 إبريل الجاري في سياق مسؤوليتها المجتمعية لإلهام الأجيال الناشئة، وتعزيز مهاراتهم، وتعريفهم بالموروث الثقافي والتراثي للدولة.

وتهدف الفعالية التي تقام احتفاء بيوم التراث العالمي إلى تسليط الضوء على القيم الأصيلة، إضافة إلى إلهام النشء والشباب وترسيخ ثقافة الاعتزاز بالتراث الشعبي الإماراتي لديهم، وإطلاع الجمهور على تراث الأجداد وعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة وطريقة عيشهم في الماضي.

وتتضمن الفعالية مجموعة من المعروضات التراثية الإماراتية، لتشمل الدلة التي تعتبر إحدى أهم خصائص السنع الإماراتي ودلالة على حسن الضيافة، إضافة إلى النخلة التي ترمز للكرم والصبر والجمال، فضلاً عن دورها في الحرف اليدوية المتوارثة.

وبادر العديد من الجهات إلى المشاركة في هذه الفعالية، تطبيقاً لتوجهات الإمارة بتعزيز آفاق التعاون المؤسسي والفردي، إذ تشارك هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» ممثلة بفاطمة الشويهي رئيس قسم الإرشاد الثقافي في تقديم عرض وشرح لطرق إعداد القهوة باعتبار القهوة من أبرز رموز الضيافة في الدولة.

وتشارك في الفعالية الفنانة عزة القبيسي من خلال معرض مصغر لأعمالها الفنية المستوحاة من أجزاء النخلة، ويصاحب المعرض ورشة تعليمية للأطفال، وتستعرض الفعالية أيضاً عدداً من نماذج السفن المعروضة في متحف الشارقة البحري لتعريف الزوار بأنواعها وأغراض استخدامها مثل «البغلة» و«البتيل»، كما تتطرق الفعالية إلى رموز تراثية أخرى كالصقر، والخنجر الإماراتي، والبرقع، ومثلت الحرفة الإماراتية التقليدية «قرض البراقع» مصدر رزق توارثته النساء جيلاً بعد جيل، إذ يتوسط البرقع قطعة خشبية صغيرة تستقر على الأنف تسمى «السيف» وتصنع من عذق النخل أو الخيزران أو الأخشاب المحلية.

ويمكن للزوار من العوائل والسياح، والفنانين والمصورين، والمهتمين بالتراث، والصقّارين، والطلبة، الاستمتاع بالتعرف إلى دلالات الرموز التراثية الإماراتية، باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكنهم التقاط الصور التذكارية في ركن التصوير الرقمي.