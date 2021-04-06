شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد «مستقبل مصر» في نطاق الدلتا الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية، بمناسبة بدء موسم الحصاد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي تفقد عملية الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة بالمشروع، والتي تتم وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة، والتقى السيسي بعدد من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع، حيث اطلع على تطورات الموقف التنفيذي، والاقتراحات المختلفة لتطوير الإنتاج، ودعاهم إلى زيادة استثماراتهم في المشروع.

ووجه بتذليل أي عقبات قد تطرأ، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص، لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية وزيادة الانتاج الزراعي لمشروع«مستقبل مصر» بالنظر إلى رقعته الجغرافية الشاسعة.

ويقع مشروع«مستقبل مصر» ، في نطاق المشروع العملاق «الدلتا الجديدة»، على امتداد محور روض الفرج- الضبعة الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب، ومينائي الدخيلة والإسكندرية، ما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصداً زراعياً جاذباً للمستثمرين.

وأكد المتحدث الرئاسي أن المشروع يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة، تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات، ثم الفرز والتعبئة والتصنيع.

كما يهدف المشروع إلى سد الفجوة الزراعية على المستوى المحلي وذلك من خلال زراعة 500 ألف فدان، حيث تم استصلاح حوالي 200 ألف فدان في المرحلة الأولى، وجارٍ استصلاح300 ألف فدان في المراحل الأخرى.

وسوف يعتمد المشروع في توفير الموارد المائية على المحطات التي تمت إقامتها لمعالجة مياه الصرف الزراعي، كما تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية الخاصة به، والتي تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول حوالي 500 كيلو متر، وحفر آبار المياه الجوفية، وإنشاء محطتين للكهرباء بقدرة 350 ميجاوات، وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كيلومتر، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومباني إدارية وسكنية.