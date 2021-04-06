شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب يحكم في «مالمو السينمائي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك السيناريست المصري تامر حبيب في لجنة تحكيم مهرجان«مالمو» السينمائي ضمن الأفلام الروائية الطويلة، وأعرب عن سعادته باختياره لهذه المهمة عبر حسابه الرسمي على«إنستجرام»، وكتب معلقاً: «سعيد بمشاركتي في مهرجان مالمو السينمائي ضمن لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، ومن خلال تقديم ماستر كلاس عن كتابة السيناريو، تحاورني فيه صديقتي الفنانة منى زكي».

وفي منشور أخر عبر «ستوري إنستجرام» أعلن عن تعاون جديد في أغنية تجمعه بالمطربة أصالة نصري، وستكون ضمن ألبومها المقبل التي تحضر له خلال هذه الفترة.