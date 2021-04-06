شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم .. تراجع العجز 7.9% وتحقيق فائض أولى 1.8% خلال العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 4-6 -2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التى تم رصدها على صفحات الخليج 365، وكان من بينها الأتى:

طارق الملا: برامج جديدة لتطوير أسطول أجهزة الحفر لتواكب خطة الاستكشاف الجديدة

الدكتور طارق الملا وزير البترول

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية لاعتماد نتائج أعمال عام 2020، حيث أكد أهمية الاستمرار فى تنفيذ برامج تطوير ورفع كفاءة أسطول أجهزة الحفر البرية والبحرية باستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة لتواكب خطة الوزارة فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز سواء فى المناطق البحرية أو البرية فى ضوء الاتفاقيات البترولية الجديدة التى تم ابرامها مؤخراً مع عدد من شركات البترول العالمية ، مشيراً إلى أن سوق البترول العالمى بدأ فى التعافى وعودة برامج الحفر تدريجياً مرة أخرى بعد عام من التحديات وانخفاض أسعار البترول العالمية وتوقف معظم الحفارات على مستوى العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح الملا، أن شركة الحفر المصرية التى تم تمصيرها وأصبحت مملوكة بالكامل للدولة وتمتلك خبرات متراكمة تُعد ذراع قطاع البترول فى أنشطة الحفر وصيانة الآبار داخل وخارج مصر، مطالباً بالعمل باستمرار على زيادة حصتها السوقية فى مجال الحفر في الداخل والخارج ، وأكد على أهمية الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية على أجهزة الحفر للحفاظ على سلامة العاملين واستمرار التشغيل الأمن وفق الاشتراطات والمعايير العالمية، واستمرار برامج التدريب لرفع كفاءة الكوادر العاملة على تلك الأجهزة.

3.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك السويس فى مارس الماضى

صورة أرشيفية

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وتلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول 7 آلاف و747 شهادة جمركية خلال شهر مارس الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والسيارات وقطع غيارها، والزيوت، والبلاستيك، والقمح، والمنتجات البترولية، وغيرها.

"المالية": تراجع العجز إلى 7.9% وتحقيق فائض أولى 1.8% خلال العام المالى الماضى

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن جهود الإصلاح المالى الذى انتهجته الحكومة خلال السنوات الماضية، انعكس إيجابيًا على اتجاهات المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، رغم جائحة «كورونا»، حيث انخفض عجز الموازنة إلى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وتم تحقيق فائض أولى 1.8% خلال العام المالى2019/ 2020، وخفض الدين العام للناتج المحلى من 108% فى يونيه 2017 إلى 88% فى يونيه 2020، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو 15% من الناتج المحلى خلال عام 2020.

وقال الوزير، فى لقائه فرانسوا كورنيه السفير البلجيكى بالقاهرة، إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية منح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة، مكَّنه من التعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية مع أزمة «كورونا»؛ لينجح فى تحقيق معدل نمو إيجابى خلال العام المالى الماضى بنسبة3.6%، وبذلك تكون مصر ثالث أعلى معدل نمو عالمى.

وأضاف الوزير، أن ما أنجزته مصر من مشروعات واعدة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، يُسهم فى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

"المالية": تحسن غير مسبوق بمؤشرات الأداء المالى خلال الـ9 أشهر الماضية رغم «كورونا»

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020/ 2021، شهدت تحسنًا غير مسبوق؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة، حيث تم تحقيق فائض أولى 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.

قال الوزير، إن معدل النمو السنوى للإيرادات ارتفع بنحو ١٤.٦٪ رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادى، بينما بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات ١١.٢٪ على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

وزيرة التخطيط: تنفيذ مليون مشروع تقودها المرأة فى مختلف المحافظات

الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تولي اهتمام كبير بالمجتمع المصرى وتنمية الريف المصرى، وهذا يأتي من خلال تنمية الأسرة وخصائص السكان.

وأشارت السعيد إلى خطة تنمية الأسرة المصرية موضحة الهدف الاستراتيجي العام لهذه الخطة هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وأضافت السعيد، أنه تم عرض الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة (2021 ـ 2023) إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضمن العرض ملامح الوضع السكاني الحالي والمستقبلي لجمهورية مصر العربية، و أهم ملامح الخطة التنفيذية المقترحة – و محاورها الخمس المتمثلة في التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي، التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي.

الصناعة: مصر ضمن أكبر 10 أسواق رئيسية موردة للأسمدة على المستوى العالمى

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاع صناعة الأسمدة يعد أحد أهم القطاعات الصناعية الإستراتيجية التي تساهم بصورة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة ، حيث يسهم في توفير نحو 50% من انتاج الغذاء العالمي ،مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تولى أهمية كبيرة لتنمية قطاع صناعة الأسمدة وتطوير عمليات الإنتاج لما له من مردود إيجابى لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة على المستويين المحلى والإقليمى .

وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة خلال افتتاحها لفعاليات الدورة الـ 27 للملتقى الاقتصادى الدولي السنوي للإتحاد العربي للاسمدة والتى تقام خلال الفترة من 6-8 أبريل بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس عادل كريم رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للأسمدة ( عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والمهندس رائد الصعوب الأمين العام للاتحاد وعدد كبير من رجال الأعمال والمتخصصين وممثلى كبرى المؤسسات العربية والدولية العاملة فى مجالات التنمية والاستثمار الزراعى وبرامج الأمن الغذائي.

أسعار العملات ترتفع بالبنوك اليوم الثلاثاء باستثناء الدولار

عملات أجنبية - أرشيفية

ارتفعت جميع أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-4-2021، ماعدا الدولار الذي شهد استقررارا أمام الجنيه المصرى، فى حين ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.69 جنيه للشراء، 21.90 جنيه للبيع، أمس كان بـ 21.60 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصرى، بداية تعاملات البنوك الصباحية، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وثبت سعره أيضا فى بنك "القاهرة" عند 15.66جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.45 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.37 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.69 جنيه للشراء، 21.90 جنيه للبيع، أمس كان بـ 21.60 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.99 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع مقابل سعره كان بـ 48.98 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

أسعار الذهب ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 759 جنيها

صورة أرشيفية

فى تحرك محدود لسعر الذهب بالسوق المصري اليوم، شهد عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الصاغة ارتفاعا بقيمة 2 جنيه فقط، ليسجل الجرام من عيار 21 سعر 759 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، وهو سعر قابل للتغير بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم:

الذهب عيار 24 سجل 867 جنيها للجرام.

الذهب عيار 21 سجل 759 جنيها.

الذهب عيار 18 سجل 650.57 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 6072 جنيها.

أونصة الذهب 1732 دولار.