شكرا لقرائتكم خبر عن فول الصويا والذرة يتصدران قائمة السلع الأكثر استيرادا يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا خلال شهر يناير الماضي 2021، حيث بلغت قيمتها 5.65 مليار دولار مقابل 6.57 مليار دولار في شهر يناير عام 2020، وذلك بنسبة تراجع بلغت 13.9%.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات الفول الصويا تصدرت قائمة السلع الأكثر ارتفاعا في شهر يناير الماضي، حيث بلغت قيمتها 240 مليون دولار، مقابل 91.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 162%، يليها واردات مصر من الذرة وبلغت قيمتها 216 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 150 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 43.9%.

وضمت قائمة الأكثر استيرادا كلا من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 213.5 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 179.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 18.9%، ثم واردات الأدوية ومحضرات الصيدلية بقيمة 212 مليون دولار يناير الماضي، مقابل 189 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 12%، إلى جانب واردات الخشب ومصنوعاته وبلغت قيمتها 100 مليون دولار يناير الماضي، مقابل 86.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 33%.

وبلغت قيـمة العجز فى الميزان التجارى 3.15 مليار دولار خلال شهر يناير 2021، مقابل 3.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 17.9٪، وانخفضت قيمة الصادرات، بنسبة 8.4٪، حيث بلغـت 2.50 مليار دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 13.9٪ حيث بلغت 5.65 مليار دولار خـلال شهر يناير 2021، مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.