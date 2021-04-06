شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستأنف الارتفاع بعد تراجعها في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار التفاؤل بشأن الاقتصاد عقب بيانات الوظائف القوية الصادرة في الآونة الأخيرة.



وكشف صندوق النقد الدولي في بيان فصل الربيع عن توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 6% بالتزامن مع التعافي من جائحة "كورونا" وما ارتبط بها من قيود إغلاق وضعف في النشاط الاقتصادي.



ويتوقع الصندوق أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.4% في عام 2021 مقارنة بتقديراته السابقة.



وطالب صندوق النقد الاحتياطي الاتحادي بضرورة إبداء شفافية أكبر في سياسته النقدية وتقديراته حيال الاقتصاد وأيضا القرارات المتخذة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 33531 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 13721 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 4083 نقطة.