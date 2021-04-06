شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بأكثر من 2% قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من صعودها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لترتفع بأكثر من 2% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى توقعات آفاق الطلب فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.4% إلى مستوي 60.31$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.92$، وسجل أدنى مستوي عند 58.65$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.5% إلى مستوي 63.88$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.30$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.09$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ، فقد الخام الأمريكي نسبة 4.0% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 57.65$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.7% ،وسجلت مستوي 61.28$ الأدنى منذ 25 آذار/مارس الماضي.

يعاذ هذا الهبوط فى مستهل تعاملات الأسبوع إلى اتفاق تحالف "أوبك بلس" على زيادة تدريجية فى الإنتاج بداية من أيار/مايو المقبل ، بالتزامن مع قرار السعودية تخفيف التخفيض الطوعي فى الإنتاج.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 92.53 نقطة ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ،وصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت لمستويات قياسية جديدة.

يدعم أسعار النفط أيضا فى الوقت الحالي ، توقعات آفاق الطلب فى الولايات المتحدة ، حيث مؤشرات تعافي الاقتصاد الأمريكي من أضرار جائحة فيروس كورونا أسرع مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى ،بفضل التحفيز المالي والنقدي الهائل ،بالإضافة إلى التقدم المذهل فى برامج التطعيم ضد الفيروس التاجي.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للمرة الأولى خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية .