شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "صدر اللوجستية" تبحث توزيع 0.5 ريال للسهم في 27 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية (الصمعاني سابقاً) دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، المُزمع عقده في 27 أبريل الجاري، وذلك للتصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 1.250 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم بواقع 0.5 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من قيمة السهم الإسمية.

ومن المُقرر أن تبحث الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال عن العام 2020، مقابل خسائر بلغت 1.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة المبيعات والإيرادات هذا العام مقارنة بالعام 2019 بنسبة 29% نتيجة توسع الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية وارتباطها بعقود طوية الأجل مع عملائها بهذا القطاع وارتفاع مبيعات معدات التخزين والقطاعات الأخرى، وكذلك انخفاض التكاليف الحكومية للقطاع الصناعي، وانخفاض تكاليف البيع لانخفاض تكاليف النقل والتركيب للمشروعات.