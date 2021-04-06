شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول تتحول للربحية بالربع الأول 2021 لتحسن الأداء التشغيلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة كيمائيات الميثانول، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 29.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 28.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 35.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 18.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة والذي أدى إلى زيادة الكميات المباعة بنسبة 22.5% بالاضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع.

وارتفعت المبيعات إلى 194.8 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 120.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 236.4 مليون ريال خلال العام 2020 مقابل خسائر بلغت 84.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض أسعار المنتجات وذلك نتيجةً للإغلاق الكلي والجزئي في بعض الأسواق العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا.