شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المتقدمة للبتروكيماويات ترتفع 64% بالربع الأول 2021 لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 64.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 171 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 104 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 164 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 125 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 36%، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 187%.

وارتفعت المبيعات إلى 632 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 535 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 596 مليون ريال خلال العام 2020 مقابل أرباح بلغت 759.3 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض أسعار وكمية المبيعات لمنتج البولي بروبيلين بنسبة 12.2% و2.1% على التوالي. بالإضافة إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 55.1% في عام 2020.

وتراجعت المبيعات إلى 2.2 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 2.6 مليار ريال خلال العام 2019.