شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع مع استمرار تراجع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي خفف الضغوط عن كاهل السلع والمعادن.



وأقبل المستثمرون على أصول المخاطرة كالمعادن الصناعية وأسواق الأسهم في أعقاب صدور بيانات أظهرت مزيدا من التعافي في الاقتصاد الأمريكي.



كما أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مؤخراً عن خطة ضخمة لإنفاق ما يقرب من تريليوني دولار لتحسين البنية التحتية.



وكشف صندوق النقد الدولي في بيان فصل الربيع عن توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 6% بالتزامن مع التعافي من جائحة "كورونا" وما ارتبط بها من قيود إغلاق وضعف في النشاط الاقتصادي.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 2667.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2699.7 دولار وأقل سعر عند 2646 دولارا.