شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل شهية المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل شهية المخاطرة المرتفعة لدى المستثمرين ،إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ،وصعود الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة.

انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 92.53 نقطة الأدنى منذ 25 آذار/مارس الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.61 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.71 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تحسن المعنويات لدى المستثمرين.

تواصل العملة الأمريكية خسائرها يوم الثلاثاء ، بفعل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ،وصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت لمستويات قياسية جديدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.3% إلى معدل 1.683% ، وتتداول العقود الآجلة لمؤشرات داو جونز الصناعي و ستاندرد أند بورز قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية"جانيت يلين" يوم الاثنين إنها تعمل مع دول مجموعة العشرين للاتفاق على حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات.

ومن جانبه دافع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن اقتراحه بزيادة ضرائب الشركات للمساعدة فى تمويل تكاليف خطط الإنفاق المالي على البنية التحتية فى الولايات المتحدة ،و قال إنه لا يشعر بالقلق من أن تلك الزيادة ستضر بالاقتصاد أو تدفع الشركات إلى الخروج من السوق الأمريكي.

قالت رئيسة البنك الفيدرالي فى كليفلاند "لوريتا ميستر" إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يجب أن يلتزم بالسياسة النقدية التحفيزية للمساعدة فى دعم النمو بشكل أكبر فى البلاد.