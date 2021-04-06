الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوياتها على الإطلاق بعد مكاسب قياسية فى وول ستريت

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لأعلى مستوياتها على الإطلاق ، مع استئناف التداولات بعد عطلة عيد الفصح ،لتواصل مكاسبها القوية للجلسة الثانية على التوالي ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.8% حتى الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش ،وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 436.5 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الخميس مرتفعا بنسبة 0.6% ، بفضل صعود واسع لأسهم شركات التكنولوجيا.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 1.25 % ، فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة فى الأسواق ، بعد تراجع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى أولى جلسات الأسبوع ، بعد استئناف التداولات بعد عطلة عيد الفصح ، ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، بفعل آمال تعافي الاقتصاد العالمي وتحسن مستويات الطلب.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 33,618.0 نقطة.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 1.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،و سجل مستوي قياسي جديد عند 4,083.42 نقطة.

تحققت المكاسب القياسية الجديدة فى الولايات المتحدة ،مع توالي البيانات الاقتصادية القوية ، والتي تؤشر بتعافي أكبر اقتصاد فى العالم بأسرع من التوقعات خلال النصف الأول من هذا العام ،بفضل التحفيز المالي والنقدي الهائل ،بالإضافة إلى التقدم المذهل فى برامج التطعيم ضد فيروس كورونا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.8% ، مسجلا مستوى 3,988.10 نقطة الأعلى منذ عام 2008 ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% مسجلا مستوى 6,159.1 نقطة الأعلى منذ حزيران/يونيو 2007 ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4%.

وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 15,311.9 نقطة.