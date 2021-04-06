شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أسبوعين ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ،يأتي هذا الارتفاع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,738.99$ الأعلى منذ 25 آذار/مارس الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,728.54$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,727.19$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مستقرا، بفعل عمليات التقاط الأنفاس، بعد مكاسب قوية على مدار اليومين السابقين.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 92.53 نقطة ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ،وصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت لمستويات قياسية جديدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.3% إلى معدل 1.683% ، وتتداول العقود الآجلة لمؤشرات داو جونز الصناعي و ستاندرد أند بورز قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية"جانيت يلين" يوم الاثنين إنها تعمل مع دول مجموعة العشرين للاتفاق على حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات.

ومن جانبه دافع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن اقتراحه بزيادة ضرائب الشركات للمساعدة فى تمويل تكاليف خطط الإنفاق المالي على البنية التحتية فى الولايات المتحدة ،و قال إنه لا يشعر بالقلق من أن تلك الزيادة ستضر بالاقتصاد أو تدفع الشركات إلى الخروج من السوق الأمريكي.

قالت رئيسة البنك الفيدرالي فى كليفلاند "لوريتا ميستر" إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يجب أن يلتزم بالسياسة النقدية التحفيزية للمساعدة فى دعم النمو بشكل أكبر فى البلاد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,032.83 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 20 نيسان/أبريل 2020.