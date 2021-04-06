شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة: استمرار مبادرة "قطار الخير" لليوم الثالث بمحافظة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن حصاد اليوم الثاني لمبادرة قطار الخير بسوهاج، حيث نجح فريق المبادرة أمس الاثنين في توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية تحوى 30 طن من المواد الغذائية الرئيسية، فضلا عن توزيع الدواجن على 2000 أسرة غير قادرة، وذلك بعشرة قرى كبيرة وما حولها من نجوع وقرى صغيرة وتجمعات اكثر احتياجا بمركزي (ساقلتهوالمراغة) بمحافظة سوهاج.

كما تم التوزيع وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية وإرشادات وزارة الصحة المصرية فيما يخص اجراءات التباعد للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

واشارت مؤسسة حياة كريمة الى انه تم تنفيذ قافلتين طبيتين موسعتين بقرىالحريدية بالمراغة وبنى واصل بساقلته وضمتاتخصصات الرمد و القلب والاطفال والباطنة والجلدية وتحليل الأنيميا والسكر والعظام، واستطاعت القافلتينتقديم خدماتها الطبية المتعددة لعدد 2100 مواطن منسكان الحسنة وحاجر مشطا والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج.

كما شهدت فعاليات أمس الاثنين تفقد السيد الدكتوراحمد القاضي نائب محافظ سوهاج لقوافل المبادرةالطبية بساقلته والمراغة مشيدا بجودة الخدمة المقدمةواهميتها الكبرى لدعم الأهالي من سكان القرى الاكثراحتياجاً.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن المبادرة تستمر اليوم الثلاثاء ليومها الثالث لتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية جديدة بعشرقرى بمركزي (أخميم وجهينة)، وذلك بالتوازيمع بتنظيم قافلتين طبيتين موسعتين لتوقيع الكشف علي أهالي قري سوهاج وصرف العلاجوتشخيص الاحتياج الطبي والجراحات المختلفة تمهيدا لأجرائها بالمجان.

كما قام فريق عمل المبادرة بتسليم جهاز قياس مجالالابصار لمستشفى جامعة سوهاج، وتم إهداء الجهاز للمستشفى وتركيبه أمس وتدريب الفرق الطبية بقسم الرمد على استخدامه في حضور عدد كبير من اساتذة طب العيون بجامعة سوهاج، الذين أشادوا بدورهم بأهمية الجهاز كونه اول جهاز من نوعه في المستشفيات الجامعية والعامة بجنوب الصعيد.

يذكر أن هذه المبادرة هي أول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر، حيث تم إطلاق المبادرة بالتعاون مؤسسات حياة كريمةوصناع الخير وصندوق تحيا مصر بحضوراللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتحت رعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتستهدف توزيع عدد 150طن مواد غذائية 20 طن دواجن، وتنظيم 10 قوافل طبية موسعة توقع الكشف في 10 مجالات طبية متنوعة ويستفيدمنها سكان 60 قرية والقرى المجاورة لها بعشرمراكز بسوهاج وتوزيع عدد 1000 من حقائب الوقاية من فيروس كرونا على الفرق الطبية بالمستشفيات العامة بعدد من مراكز محافظة سوهاج وإهداء مستشفى جامعة سوهاج جهازتشخيصي جديد في مجال الرم.



توزيع الكرتونه على الاسر



جانب من توزيع الكرتونه