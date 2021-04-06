شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا لأول مرة بعد هبوط 4 جلسات متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا بعد هبوط 4 جلسات متتالية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 لليوم الخامس على التوالي، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 637.895 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12631 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3945 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2750 نقطة.