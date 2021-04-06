شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف "تنمية المشروعات" بدراسة أوضاع الوحدات الانتاجية بالمدينة الحرفية بالرويسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وذلك خلال زيارتها لمدينة شرم الشيخ للمشاركة فى فعاليات الملتقى الاقتصادى الدولى السنوى للاتحاد العربى للأسمدة، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك للإرتقاء بخطط التنمية الصناعية بالمحافظة وتعظيم الإستفادة من الحرف اليدوية والتراثية المنتشرة بمدن المحافظة وتطويرها بما يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل لأبناء جنوب سيناء .

وشارك في اللقاء المهندسة إيناس سمير، نائبة المحافظ، والمهندس مجدي الديب، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة جنوب سيناء.‎

وقالت الوزيرة ، إن اللقاء ناقش المشروعات الصناعية بالمحافظة حيث تزخر المحافظة بالعديد من المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية وهو الأمر الذى يتيح إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية لتلبية إحتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية .

وأشارت جامع إلى أن اللقاء قد تناول أيضاً التحديات الخاصة بالوحدات الانتاجية بالمدينة الحرفية بمنطقة الرويسات، حيث وجهت الوزيرة بتكليف هيئة التنمية الصناعية والمكتب الاقليمى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجنوب سيناء لدراسة أوضاع تلك الوحدات ومنحهم تراخيص لحين تقنين اوضاعهم وذلك تنفيذاً لاحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية التى صدرت الأسبوع الماضى، الى جانب دراسة انشاء مجمع صناعى متنوع داخل المدينة للمشروعات الصغيرة بما يعظم الاستفادة من البنية التحتية المتوافرة بالمدينة .

ومن جانبه أوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن اللقاء تناول الامكانات المتوافرة بالمحافظة واهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، فضلاً عن استعراض التطورات المتعلقة بالمناطق الصناعية بالمحافظة واضافة طاقات انتاجية جديدة بهدف توفير فرص عمل أمام ابناء المحافظة .

وقال، إن هناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بالأنشطة الاستثمارية والصناعية بالمحافظة ، متوقعاً ان تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة فى الاستثمارات الصناعية بالمحافظة .