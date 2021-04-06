شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 6-4-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتا عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر الين اليابانى" ليسجل 1 ريال سعودى يسجل 29.46 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.48 ين ياباني.

وفى سياق متصل تباين سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 6-4 -2021، ما بين الاستقرار والتباين أمام الجنيه المصرى بالبنوك، ليسجل استقرارا فى البنك الأهلى عند سعر 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.43 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.41 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.23 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.46 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.48 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق