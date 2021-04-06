شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء.. يسجل 18.45 جنيه بـ "البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، فى تعاملات البنوك الصباحية ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.45 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.37 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.41 جنيه للشراء، و18.53جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفعت جميع أسعار العملات اليوم، ماعدا الدولار الذي شهد استقررارا أمام الجنيه المصرى، فى حين ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.69 جنيه للشراء، 21.90 جنيه للبيع، أمس كان بـ 21.60 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.41 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

18.60 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.52 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر18.45 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.45 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.37 جنيه.

18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.47 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

18.63 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.49 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.47 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.44 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.