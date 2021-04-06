بنك التنمية الأفريقى يدعم تطوير نظام السكك الحديدية بمصر بـ 145 مليون يورو

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس مديرى بنك التنمية الأفريقى على قرض بقيمة 145 مليون يورو لتمويل تطوير أداء وصلاحية نظام السكك الحديدية فى مصر، ضمن المشروع القومى لإعادة هيكلة سكك حديد مصر.

وذكر البنك فى بيان نشر عبر موقعه الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن التمويل سيسهم فى تحسين السلامة العملياتية، وزيادة استيعاب الشبكة على الخطوط الوطنية للسكك الحديدية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى إن "نظم التنقل الآمنة والمتاحة والخضراء مهمة جدا لتحقيق التنمية المستدامة.. إن التحسين والتوسع فى إنشاء خطوط السكك الحديدية في مصر عبر المشروع القومي لتحديث السكك الحديدية، يعزز الانتقال الفاعل ويمكن من التنمية الريفية والحضرية عبر نظام ربط الوسائط.. التكنولوجيا والابتكار والالتزام القوي بدعم النقل العام تمثل العناصر الحيوية لإعادة البناء بشكل أفضل".