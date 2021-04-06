شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء هتعرض طلبك للرفض فى مبادرة تخريد السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفاجأة غير متوقعة تعرضنا لها الأسبوع الماضى، وهى أن عدد كبير من المتقدمين ضمن مبادرة تخريد السيارات، طلبه معرض للرفض بسبب المعلومات والبيانات الخاطئة والتي تم تسجيلها على موقع جو جرين.

وفى حلقة جديدة من برنامج أسواق، تطرقنا للمشكلات والأخطاء التي يمكن أن تتسبب في رفض طلبك أو أن تكون ضمن الأشخاص اللذين لم يتلقوا رسالة حتى الآن حول الموقف الرسمي لطلب الحصول على سيارة جديدة ضمن مبادرة تخريد السيارات.

ومن بين أصحاب البيانات غير صحيحة، بعض البيانات الخاصة برخصة السيارة أو بطاقة الرقم القومى وفقًا لما هو مسجل بوزارة الداخلية، أو عدم استيفاء بعض المتقدمين للشروط مثل السن أو موديل السيارة وتبلغ نسبتهم 80% من المتقدمين هم من أصحاب السيارات الملاكى و20% من أصحاب التاكسى.

عدد من تقدموا حتى الآن للاستفادة من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بلغ 68 ألف متقدم منهم 25% فقط كانت بياناتهم صحيحة ومطابقة لقاعدة البيانات يمثلون نحو 18 ألفًا.