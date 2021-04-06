الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-4-2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-4-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" استقر أيضا سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين .

 

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، فى تعاملات البنوك الصباحية ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.45 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.37 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.41 جنيه  للشراء، و18.53جنيه للبيع.

 

 

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08  جنيه للشراء.

 

4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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