شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 4.3% زيادة فى عدد أعضاء هيئة التمريض عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للصحة، ويحتفل بهذا اليوم في السابع من إبريل كل عام وهو الموافق لتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 التي تعتبر السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة في المجــال الصحي، وشعار هذا العام (إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة)، وحققت الأمارات المركز الأول عالميا في مؤشر قلة معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لعام 2019.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بالقطاع الحكومي بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 205.2 الف ممرض عام 2019 مقابل 196.7 ألف ممرض عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 4.3%، وبلغ إجمالي عدد الأطباء 116.3 ألف طبيب (بشرى/ أسنان) عام 2019 مقابل 113.3 ألف طبيب عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.7%.

وبلغ إجمالى عدد المستشفيات 652 مستشفى عام 2019 مقابل 691 مستشفى عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 5.6%، وبلغ إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 56.9 مليون منتفعاً عام 2019 مقابل55.6 مليون منتفعاً عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.3%، وبلغ إجمالى عدد مراكز الإسعاف 1516 مركزاً عام 2019 مقابل 1464 مركزاً عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.6%.

وبالنسبة للقطاع الخاص، فقد بلغ إجمالي عدد الأطباء 31.4 ألف طبيب (بشرى/ أسنان) عام 2019 مقابل 30.7 ألف طبيب (بشرى/ أسنان) عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.2%، وبلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 22.3 ألف ممرض عام 2019 مقابل 22.8 ألف ممرض عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 2.2%.

وبلغ إجمالي عدد المستشفيات 1130 مستشفى عام 2019 مقابل 1157 مستشفى عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 2.3%، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 2.7 مليون مريض بتكلفة 9.03 مليار جنيه عام 2020 مقابل 3.6 مليون مريض بتكلفة 10.4 مليار جـنيه عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 12.9% في تكاليف العلاج.