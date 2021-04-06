شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وحتى هذه اللحظة استقرارا ملحوظا عند 759 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر، وذلك بعد أن شهد الذهب تحركا ملحوظا نحو الصعود صباح اليوم بقيمة جنيهين فقط.

سعر الذهب في مصر اليوم يسجل 650.75 جنيه من عيار 18 ، ويبلغ الذهب عيار 24 سعر 867 جنيها للجرام في المعاملات اليوم، والجنيه الذهب يسجل 6072 جنيها ، وأخيراً تستقر أونصة الذهب عند 1732 دولار.

ويركز المستثمرون على خطة اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتطوير البنية التحتية ستتضمن زيادات في ضريبة الشركات لتمويل الإنفاق الجديد، وهنا الأسواق ومنها سوق الذهب يترقب نتائج حركة العملات في التعاملات الفورية وكذلك نتائج خطة أمريكا الجديدة وهو ما سيؤثر على قرارات المستثمرين في أسواق الذهب الأيام المتبقية هذا الأسبوع.