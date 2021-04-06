شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 6-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 6-4 -2021، ما بين الاستقرار والتباين أمام الجنيه المصرى بالبنوك، ليسجل استقرارا فى البنك الأهلى عند سعر 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وفى سيق متصل ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 6-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مع ثالث تعاملات البنوك الصباحية، ليرتفع سعره فى البنك الأهلى لـ 49.99 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 49.98 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.