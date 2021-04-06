شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يحلق عالياً – تحليل – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جوجل (GOOG) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 2,135، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 4.11% بما يعادل 87.80 نقطة ليستقر على سعر 2,225.55 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة نظراً لحاجته تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 2,135، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 2,300.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد