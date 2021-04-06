شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إنتل (INTC) بقوة في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 3.08% بما يعادل 1.99 نقطة ليستقر على سعر 66.54 دولار، وذلك مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 63.25، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 68.00 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد