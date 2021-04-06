شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يخترق مقاومة محورية – تحليل – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مايكروسوفت (MSFT) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بارتفاعه الأخير باختراق مستوى المقاومة المحوري 246.30، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.77% بما يعادل 6.72 نقطة ليستقر على سعر 249.07 دولار، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 246.30، ليستهدف مستوى المقاومة 260.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد