شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة باي بال (PYPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.41% بما يعادل 3.48 نقطة ليستقر على سعر 251.02 دولار، ليحاول السهم بتداولاته القادمة التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 254.35 ليتخلص بذلك من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستهدف السهم بعدها مستوى المقاومة 277.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه