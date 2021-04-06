"بورصة الكويت" تعلن مواعيد التداول في شهر رمضان المبارك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت بورصة الكويت اليوم الثلاثاء عن مواعيد التداول خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت البورصة على موقعها الالكتروني ان مزاد افتتاح الجلسة سيبدأ في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت الكويت حتى تمام الساعة 10ر10 صباحا.

وقالت ان التداول المستمر خلال الجلسة سيبدأ في تمام الساعة 10ر10 صباحا حتى الساعة 35ر12 ظهرا بينما مزاد الإغلاق من 35ر12 ظهرا حتى تمام الساعة 45ر12 ظهرا.

واضافت انه بالنسبة للتداول بسعر الإغلاق فسوف يبدأ في تمام الساعة 45ر12 ظهرا ويستمر لمدة 5 دقائق حتى 50ر12 ظهرا بينما يبدأ الشراء الإجباري في تمام الساعة الواحدة وينتهي في 15ر1 بعد الظهر.

وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وهي تتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.