بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 29.2 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر29 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5850 نقطة بنسبة صعود بلغت 50ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر364 مليون سهم تمت عبر 12875 صفقة نقدية بقيمة 50 مليون دينار كويتي (نحو 160 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر13 نقطة ليبلغ مستوى 61ر4737 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر280 مليون سهم تمت عبر 7928 صفقة نقدية بقيمة 8ر19 مليون دينار (نحو 3ر63 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر36 نقطة ليبلغ مستوى 19ر6410 نقطة بنسبة صعود بلغت 57ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر83 مليون سهم تمت عبر 4947 صفقة بقيمة 2ر30 مليون دينار (نحو 6ر96 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر12 نقطة ليبلغ مستوى 62ر4922 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر203 مليون سهم تمت عبر 5375 صفقة نقدية بقيمة 7ر15 مليون دينار (نحو 2ر50 مليون دولار).

وكانت شركات (بيان) و(العقارية) و(انجازات) و(ياكو) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(خليج ب) و(الخليجي) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (الراي) و(استهلاكية) و(أصول) و(أولى تكافل) الأكثر انخفاضا.