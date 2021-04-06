شراكة بين «جيفكو» وموانئ دبي العالمية لتقديم حلول تخزين السيارات في جبل علي

دبي: الخليج

أطلقت «جيفكو»، المزود العالمي لخدمات سلاسل التوريد الصناعية شراكة عبر فرعها في الإمارات، مع موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، لتقديم حلول جديدة للسيارات في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال هذه الشراكة سيقوم فرع جيفكو في دولة الإمارات بتقديم حلول مرنة ومتكاملة لتخزين المركبات والتعامل معها في مواقف السيارات المغطاة لموانئ دبي العالمية، بميناء جبل علي.

وتعمل جيفكو الإمارات على تشغيل خدمات مناولة المركبات وأعمال الصيانة في مواقف السيارات المغطاة في ميناء جبل علي، حيث توفر الحماية من التغييرات الجوية كالعواصف وتساقط البرَد، والتعرض لأشعة الشمس والغبار.

تقليل تكاليف النقل

وتتيح حلول جيفكو المرنة والمصممة خصيصاً لمصنعي السيارات تقليل تكاليف النقل، وفي الوقت نفسه الذي تتيح لهم الاستفادة من عروض التخزين وإدارة المخزون وخدمات القيمة المضافة الأخرى، بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويمكن أيضاً للعملاء مراقبة المخزون ووضع السيارات من خلال بوابة جيفكو الرقمية.

وستعزز الشراكة مع موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، مكانة جيفكو في السوق الإماراتي الذي تعمل فيه منذ أكثر من 8 سنوات؛ حيث توفر مجموعة خدمات لوجيسيتة متكاملة، تشمل الشحن البحري من مصانع السيارات إلى ميناء جبل علي، وكذلك النقل والتخزين، والجرد، والتصدير من المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) إلى دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، والعراق، وتركيا، وإفريقيا.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال تييري بوكويليه، مدير العمليات في جيفكو الشرق الأوسط: «بصفتنا رائدين في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى العالم، نقوم بتقديم الحلول الأكثر ذكاء ومرونة وتنافسية لدعم نمو عملائنا. ونعتبر شراكتنا مع موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، إنجازًا هامًا؛ حيث تتلاقى أهدافنا في العمل على تنمية صناعة السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي».

بوابة رائدة

وقال شهاب الجسمي، مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: «نفخر بشراكتنا مع جيفكو، ونعول عليها في رفع مستوى تنافسيتنا، وتعزيز قطاع تجارة السيارات إقليمياً؛ حيث يمثل المركز التجاري واللوجستي لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، الذي يضم ميناء جبل علي وجافزا، بوابة رائدة لقطاع تجارة السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، والعالم».

ويعتبر ميناء جبل علي أحد أهم المراكز التجارية واللوجستية في منطقة الشرق الأوسط لنقل البضائع المدحرجة، بقدرة مناولة سنوية تصل إلى نحو مليون مركبة، وسعة تخزين تبلغ 33 ألف مركبة. كما يحتوي على ساحات تخزين للسيارات توفر حلولًا قصيرة وطويلة المدى للعملاء الإقليميين والدوليين؛ حيث يمكنهم الاستفادة من بيئة العمل والإجراءات المعفاة من الضرائب أو ضريبة القيمة المضافة لعبور المركبات.

الجدير بالذكر أن موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، تمتلك كذلك محطة الشحن الوحيدة في المنطقة، والتي تحتوي على مرفق متعدد الطوابق لتخزين المركبات بسعة تصل إلى 13 ألف مركبة بجانب رصيف رسو السفن. ولديها قدرة استيعاب إضافية تبلغ نحو 13,000 وحدة لتخزين السيارات في مجمع الصناعات الوطنية، قرب قطاع جافزا للخدمات اللوجستية للسيارات، الذي يتمتع ببنية تحتية متطورة، ويمتد على مساحة 1.37 مليون متر مربع، وتعمل فيه قرابة 600 شركة متخصصة في قطاع تجارة السيارات من 68 دولة، من بينها عدد من أكبر شركات السيارات في العالم.