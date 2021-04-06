شكرا لقرائتكم خبر عن تنامي الإقبال على المخاطرة يحد من مكاسب الذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، ولكن حد من المكاسب إقبال أكبر على الأصول عالية المخاطر.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.1 في المئة إلى 1729.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:37 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 25 مارس/آذار عند 1738.32 دولار. وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المئة إلى 1731.50 دولار.

وقال أولي هانسن من بنك ساكسو: «هبوط الدولار السبب الرئيسي لشراء الذهب... وأيضاً العائدات، التي لم تبل بلاء حسناً في الأسبوع المنصرم».

وهبط الدولار لأقل مستوى في نحو أسبوعين أمام سلة من العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى كما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة عند 24.89 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2675.34 دولار بينما نزل البلاتين 0.5 في المئة إلى 1202.85 دولار.

(رويترز)