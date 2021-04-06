أسهم تيسلا تقفز بعد تسجيل الشركة تسليمات قياسية

نيويورك - رويترز

قفزت أسهم تيسلا خمسة في المئة بعد أن سجل صانع السيارات الكهربائية تسليمات فصلية قياسية بفضل طلب قوي في الصين ساعد على تعويض أثر نقص عالمي في أجزاء السيارات.

وقالت الشركة التي يرأسها إيلون ماسك، إنها سلمت 184 ألفاً و800 مركبة حول العالم في الربع الأول من 2021، وهو ما يزيد على التقديرات البالغة 177 ألفاً و822 مركبة، بحسب بيانات رفينيتيف.

وجرى تداول سهم تيسلا في أواخر التعاملات عند 695 دولاراً، وأسهم الشركات منخفضة حوالي واحد في المئة عن مستواها في بداية العام، لكنها تبقى مرتفعة بأكثر من 600 في المئة على مدار الـ12 شهراً الماضية.

والقيمة السوقية لتيسلا البالغة 668 مليار دولار تجعل الشركة صانع السيارات الأعلى قيمة، بفارق كبير رغم أن إنتاجها ضئيل بالمقارنة بمنافسين مثل تويوتا موتور وفولكسفاجن وجنرال موتورز.