سهيل المزروعي: متفائلون بتعافي أسعار النفط خلال العام 2021

أم القيوين - أمير السني

أكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عزم الإمارات العمل مع شركائها في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» للوصول إلى توازن في أسعار النفط، مشيراً إلى أن مستويات المخزون الإضافي العالمي وصلت إلى أكثر من 250 مليون برميل على مدار 5 سنوات.

وقال المزروعي في تصريحات صحفية عقب تفقده محطة تحلية مياه أم القيوين: «تمكنا من خلال «أوبك +» من تخفيض 207 ملايين برميل من الارتفاع في المخزون الإضافي العالمي الذي أثر على الأسعار، وقد تبقى 60 مليون برميل لنصل إلى التوازن بين العرض والطلب بحلول نهاية العام الجاري، ومتفائلون بأن تكون هذه السنة هي سنة التعافي».