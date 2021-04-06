كوتينيو يخضع لجراحة ويغيب عن برشلونة لنهاية الموسم

برشلونة - رويترز

قال نادي برشلونة إن لاعب الوسط كوتينيو خضع لجراحة في الركبة اليسرى بعد إصابة تعرض لها خلال التعادل 1-1 مع إيبار في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبدأ كوتينيو (28 عاماً) المباراة على مقاعد البدلاء، وشارك في الشوط الثاني، لكنه غادر الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع، وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد أن أجرى كل تغييراته.

وأضاف برشلونة في موقعه على الإنترنت: "خضع فيليب كوتينيو لجراحة ناجحة بواسطة الطبيب رودريجو لاسمار لعلاج إصابة في الركبة اليسرى تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي".

وتابع: "لن يكون اللاعب متاحاً للمشاركة، وستحدد عملية تعافيه موعد عودته للملاعب".

وشارك اللاعب البرازيلي في 14 مباراة فقط بجميع المسابقات هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف، ومن المرجح أن يغيب لنهاية الموسم.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري برصيد 65 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد المتصدر.